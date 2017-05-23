Defansın yeni lideri Aderlan Santos
Galatasaray aradığı savunmacıyı İspanya’da buldu. Sarı-kırmızılı ekibin, Brezilyalı Santos için Valencia ile görüşmelere başladığı bildirildi. Arsenal’den Mertesacker ise yaşı nedeniyle yedekte.
BRAGA'YA SERVET ÖDEDİ
Transfermarkt'te piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak görülen Brezilyalı stoper Braga takımından 9.5 milyon euro transfer bedeli karşılığında Velencia'nın yolunu tutmuştu. Galatasaray ve Valencia arasındaki görüşmelere İspanyol basını da sayfalarında geniş yer vermeyi ihmal etmedi. Bu arada Arsenal'den Per Mertesacker'in de sarı-kırmızılı yönetimin listesinde olduğu ama 32 yaşında olması nedeniyle yedek listede tutulduğu gelen haberler arasında...
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:53
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
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