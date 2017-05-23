 Defansın yeni lideri Aderlan Santos – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Defansın yeni lideri

    Defansın yeni lideri <a href="/index/aderlan-santos?id=13fdfd41-c976-4eaf-8386-efe67f9f7bd2" class="" rel="tag">Aderlan Santos</a>

    aradığı savunmacıyı İspanya’da buldu. Sarı-kırmızılı ekibin, Brezilyalı Santos için ile görüşmelere başladığı bildirildi. Arsenal’den Mertesacker ise yaşı nedeniyle yedekte.

    Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor'un isteğiyle lider özellikle iki stoper ararken Aderlan Santos'un hedefte olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Valencia'da forma giyen Santos'u renklerine bağlamak için İspanyol ekibi ile görüşmelere başladığı ifade edildi. Duran toplardan yenilen gollere bir son vermek isteyen Hırvat hocanın, 1.93 metre boyundaki futbolcunun mutlaka alınmasını istediği öğrenildi. 'ın 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Santos'un bonservisi için ilk etapta 3 milyon euro önerdiği pazarlıkların süreceği bildirildi.

    BRAGA'YA SERVET ÖDEDİ
    Transfermarkt'te piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak görülen Brezilyalı stoper Braga takımından 9.5 milyon euro transfer bedeli karşılığında Velencia'nın yolunu tutmuştu. ve arasındaki görüşmelere İspanyol basını da sayfalarında geniş yer vermeyi ihmal etmedi. Bu arada Arsenal'den Per Mertesacker'in de sarı-kırmızılı yönetimin listesinde olduğu ama 32 yaşında olması nedeniyle yedek listede tutulduğu gelen haberler arasında...
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:53
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