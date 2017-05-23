 Avcı’nın gözü Chedjou’da – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Avcı’nın gözü Chedjou’da

    Avcı’nın gözü Chedjou’da
    Cimbom'la sözleşmesi haziran ayında sona erecek , 'in yakın takibinde. Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak olan Abdullah Avcı'nın ekibinin, kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Kamerunlu stoperle yakın temas halinde olduğu belirtildi.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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