Yeniden Cardona
Meksika basını, Galatasaray’ın Monterrey’de forma giyen 24 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu için yeniden harekete geçtiğini yazdı.
4 MİLYON EURO'YA ALINDI
Bu sezon 25 resmi maçta 1.332 dakika görev yapan genç orta saha oyuncusu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Cardona, profesyonel kariyerinde daha önce Atletico Nacional, Independiente Sante Fe ve Junior FC'nin formalarını giydi. Meksika ekibi, geçtiğimiz sezon yıldız oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedeli ödedi. G.Saray'ın 3 milyon euro önereceği belirtiliyor.
MESAFE TANIMIYOR
Cardona bir orta saha olmasına karşın geçen sezon Meksika Ligi'nde 18 gol atınca herkes şaşırdı. Daha önce bu futbolcu için yapılan yorumlarda, "Bazen bir 10 numara, bazen Gerrard- Lampard ekolünden dengeli merkez orta saha, bazense yerli üretim Rodrigues" ifadesi kullanıldı. Mesafe tanımaksızın şut çeken Cardona'nın duran toplardan asistleri de var.
82 MAÇTA 29 GOL ATTI, 12 ASİST YAPTI
Kolombiyalı orta saha oyuncusu Cardona, Monterrey ile toplamda 82 maça çıktı ve rakip fileleri 29 kez sarstı. 12 de asist yapan 1.86 boyundaki genç oyuncu, daha önceki takımlarından Atletico Nacional'da da 77 karşılaşmada 21 gol atıp 7 de asist gerçekleştirmişti. Cardona hızlı oyunu ile de dikkat çeken bir isim.
Savaş ÇORLU
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:46
-
Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
-
Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
-
U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
Yeniden Cardona haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.