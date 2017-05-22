 Yeniden Cardona – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Yeniden Cardona

    Yeniden Cardona

    Meksika basını, ’ın ’de forma giyen 24 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu için yeniden harekete geçtiğini yazdı.

    G.Saray geçtiğimiz sezon devre arasında da ilgilendiği Edwin Cardona için yeniden harekete geçti. Meksika basınına göre sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek için Monterrey kulübü ile görüşmeleri sürdürüyor. 1.86 boyunda olan Kolombiyalı orta saha oyuncusu Edwin Cardona, orta sahanın her bölgesinde forma giyebiliyor. Transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli 5 milyon euro. ile sözleşmesi 2020 yılına kadar devam eden Kolombiyalı oyuncu, 25 kez milli formayı giydi, 4 gol attı.

    4 MİLYON EURO'YA ALINDI
    Bu sezon 25 resmi maçta 1.332 dakika görev yapan genç orta saha oyuncusu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Cardona, profesyonel kariyerinde daha önce Atletico Nacional, Independiente Sante Fe ve Junior FC'nin formalarını giydi. Meksika ekibi, geçtiğimiz sezon yıldız oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedeli ödedi. G.Saray'ın 3 milyon euro önereceği belirtiliyor.

    MESAFE TANIMIYOR
    Cardona bir orta saha olmasına karşın geçen sezon Meksika Ligi'nde 18 gol atınca herkes şaşırdı. Daha önce bu futbolcu için yapılan yorumlarda, "Bazen bir 10 numara, bazen Gerrard- Lampard ekolünden dengeli merkez orta saha, bazense yerli üretim Rodrigues" ifadesi kullanıldı. Mesafe tanımaksızın şut çeken Cardona'nın duran toplardan asistleri de var.

    82 MAÇTA 29 GOL ATTI, 12 ASİST YAPTI
    Kolombiyalı orta saha oyuncusu Cardona, Monterrey ile toplamda 82 maça çıktı ve rakip fileleri 29 kez sarstı. 12 de asist yapan 1.86 boyundaki genç oyuncu, daha önceki takımlarından Atletico Nacional'da da 77 karşılaşmada 21 gol atıp 7 de asist gerçekleştirmişti. Cardona hızlı oyunu ile de dikkat çeken bir isim.


    Savaş ÇORLU
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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