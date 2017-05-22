 Wesley’in parasını istedi – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Wesley’in parasını istedi

    Wesley’in parasını istedi
    Cimbom'un ilgilendiği Middlesbrough'nun İspanyol forveti , yıllık 4.5 milyon euro talep etti. 31 yaşındaki yıldız, Sneijder'in aldığı parayı istemiş oldu. Hollandalı yıldız, 3.2 milyon euro garanti ve her sezon için 1.3 milyon euro da imza parası alıyor. Middlesbrough ile sözleşmesi bu ay bitecek olan Negredo için Tudor henüz onay vermedi.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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