 Şişmanoğlu haber yolladı – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Şişmanoğlu haber yolladı

    Şişmanoğlu haber yolladı
    Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Mayıs'ta bitecek 'na kulübü, "Seninle devam etmeyeceğiz. Kendine kulüp bul" dedi. Bunun üzerine27 yaşındaki forvet, menajeri aracılığı ile G.Saray ile temas kurdu ve "Beni alın" mesajı gönderdi. G.Saray yönetiminin Ömer ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyor. Ömer, Beşiktaş'ta 27 maçta 6 gol attı.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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