 Seedorf hazır! – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Seedorf hazır!

    Seedorf hazır!
    Hollanda'nın teknik adam olarak kariyerini sürdüren efsanevi yıldızı Clarence Seedorf, Galatasaray'ın bir dönem kendisi ile ilgilendiğini açıkladı. Eski yıldız, "Benimle ilgilendiler ancak resmi bir teklif sunulmadı. Somut bir teklif olursa değerlendiririm. Türk futbolu çok iyi bir seviyede" diye konuştu.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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