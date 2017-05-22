 Rotasyona Traore! – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Rotasyona Traore!

    Rotasyona Traore!
    Karabükspor ile yollarını ayıran Abdürrezak Traore gündemde... Tudor'un, 28 yaşındaki orta sahayı 'rotasyon'da kullanabileceklerini yönetime ilettiği iddia edildi. Traore bu sezon ligde 17 maçta 7 gol atttı.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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