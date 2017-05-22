 Poldi’nin Köln aşkı – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Poldi’nin aşkı

    Poldi’nin Köln aşkı
    İzinde 'e giden , sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, "Köln! Bugün, her gün gibi güzel görünüyorsun" yazdı. Yıldız oyuncu yeni sezonda Japon kulübü Vissel Kobe forması giyecek.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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