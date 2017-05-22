 Luce’ye ‘dev’ şok! – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Luce’ye ‘dev’ şok!

    Luce’ye ‘dev’ şok!

    Zenit, Rusya Ligi’nde Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaybetti. Basın, Lucescu’nun kovulabileceğini ileri sürdü.

    Rusya Ligi'nde 'nun takımı Zenit, Şampiyonlar Ligi biletini kaçırdı. Zenit son hafta Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 2-0 mağlup etmesine rağmen, CSKA Moskova'nın da Anzhi'yi 4-0 yenmesi üzerine ligi 3. sırada bitirdi. Avrupa Ligi'ne katılacak olan Lucescu basın toplantısında "Kaderim mi? Zenit'le 1 yıl daha sözleşmem var. İlk günden beri benim ve oyuncularımın üstünde baskı kuruldu. Transfer döneminde alacağımız oyunculara dikkat etmeliyiz" dedi.

    KALACAĞIM DEDİ AMA...
    Rus basını ise Zenit'in Rumen hocanın kovabileceğini duyurdu. Zenit'in Lucescu ile ilgili kararı yakında açıklaması bekleniyor.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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