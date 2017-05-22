 İzin sürüyor – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    İzin sürüyor

    İzin sürüyor
    Osmanlıspor maçı sonrası teknik direktör Igor Tudor'un 3 gün izin verdiği sarı-kırmızılı oyuncular dünü de dinlenerek geçirdi. 33. haftadaki Aytemiz lanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın start verilecek. Deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı 29 Mayıs Pazartesi günü...
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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