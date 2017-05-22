 ‘İyi bir sezondu’ – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘İyi bir sezondu’

    ‘İyi bir sezondu’
    , eleştirilerin aksine iyi bir sezon geçirdiğini savundu. Sakatlıklara rağmen pes etmediğini belirten gurbetçi futbolcu, "Devamlı çalıştım, hocam da güvenip forma verdi. Mücadele ederek takımıma destek verdim" derken, "Tek eksiğim gol atamamak. Hedefim takım için oynamak. Önemli olan yaptığım katkı" yorumunu yaptı.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘İyi bir sezondu’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.