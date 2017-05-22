 İmzalar ‘geçerli’ değil mi? – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    İmzalar ‘geçerli’ değil mi?

    İmzalar ‘geçerli’ değil mi?
    Muhalefetin, başkan Dursun Özbek'i seçime götürmek için başlattığı imza kampanyası ile ilgili şok iddia ortaya atıldı. Üyeler tarafından verildiği belirtilen 700 civarındaki imzanın noter onaylı 'ıslak imza' olmadığı ve yasal olarak geçerlilik taşımadığı ileri sürüldü.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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