Gomis’ten yeşil ışık

G.Saray ve F.Bahçe'nin kadrosuna katmak istediği iddia edilen Gomis, kiralık olarak formasını giydiği Marsilya'da kalıp kalmama konusunda karar vermediğini dile getirdi.

Marsilya'nın Bastia'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada tek golü atan 31 yaşındaki Fransız forvet, "Transfer için henüz erken. Teklifler var ve duruma bakacağım. Kapıyı asla kapatmıyorum" dedi. Swansea ile 2018'e dek sözleşmesi bulunan Gomis bu sezon 33 maçta 20 gol attı ve 4 asist yaptı.