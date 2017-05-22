Başkan'dan transfer müjdesi!

ALS-MNH Derneği tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen geceye eşi Mesude Özbek ile katılan Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin transfer çalışmalarıyla ilgili yöneltilen sorular üzerine Özbek, "Ligin bitimine 2 hafta kaldı. Galatasaray olarak çok istediğimiz yere gelemedik. Önümüzdeki sezon için eksiklerimizi tespit ettik ve çalışmalarını yapıyoruz. Önümüzdeki sezon Galatasaray için çok daha başarılı geçecek. Sistemde eksikleri telafi yoluna gidiyoruz. Transfer çalışmalarımıza çok önceden başlamıştık. Bittikçe de duyuracağız. Taraftarımızı memnun etmek birinci amacımız." diye konuştu.

Yeni sezon öncesi kaç oyuncu transfer etmek istedikleri konusunda sayı vermekten kaçınan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Sayı vermek bence yanlış. Sezon bittikten sonra tam tespitler yapacağız. Ama az bir sayı da yok yani." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün transferlerle ilgili sık sık yurt dışına gittiğinin hatırlatılması üzerine başkan Özbek, "Sezonu erken açmak zorunda kalabiliriz. Bu nedenle de transferleri bir an evvel bitirmek zorundayız." yanıtını verdi.