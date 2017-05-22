 ''Avrupa’sız olmaz'' – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Avrupa’sız olmaz''

    ''Avrupa’sız olmaz''
    , ligi 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak istediklerini söyledi. Uruguaylı kaleci, Avrupa kupalarının Galatasaray'sız düşünülemeyeceğini ifade ederek, "Galatasaray gibi bir camia her zaman Avrupa'da olmalı" dedi.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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