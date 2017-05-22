 Aklı transferde – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Aklı transferde

    Aklı transferde
    Üç günlük izinde ailesi ile tatile çıkan Tudor'un aklı transferde... Hırvat çalıştırıcı, hem kendi kafasındaki hem de scout ekibinin belirlediği oyuncuları netleştirip, döndükten sonra başkan Dursun Özbek'e kesin transfer listesini sunacak.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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