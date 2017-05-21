Tatile koştular
Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası futbolculara verdiği 2 günlük izni iptal eden teknik direktör İgor Tudor, üst üste alınan iki galibiyetle sıcak yüzünü gösterdi bu kez... Takımın performansından memnun kalan Hırvat çalıştırıcı, futbolculara Alanya karşılaşması öncesinde tam 3 gün izin verdi. Bu durumdan çok memnun kalan sarı-kırmızılılar hemen tatil rezervasyonu yaptı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
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