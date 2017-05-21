 Tatile koştular – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Tatile koştular

    Tatile koştular
    Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası futbolculara verdiği 2 günlük izni iptal eden teknik direktör İgor Tudor, üst üste alınan iki galibiyetle sıcak yüzünü gösterdi bu kez... Takımın performansından memnun kalan Hırvat çalıştırıcı, futbolculara Alanya karşılaşması öncesinde tam 3 gün izin verdi. Bu durumdan çok memnun kalan sarı-kırmızılılar hemen tatil rezervasyonu yaptı.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:50
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