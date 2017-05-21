Tatile koştular

Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası futbolculara verdiği 2 günlük izni iptal eden teknik direktör İgor Tudor, üst üste alınan iki galibiyetle sıcak yüzünü gösterdi bu kez... Takımın performansından memnun kalan Hırvat çalıştırıcı, futbolculara Alanya karşılaşması öncesinde tam 3 gün izin verdi. Bu durumdan çok memnun kalan sarı-kırmızılılar hemen tatil rezervasyonu yaptı.