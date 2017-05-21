 Stopere son aday Kompany – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Stopere son aday

    Stopere son aday Kompany

    Teknik Direktör İgor 'un listesine giren son isim Manchester City'nin savunma oyuncusu Vincent oldu.

    Hırvat teknik adamın, kişisel ilişkilerini kullanarak Belçikalı stoper için girişimlerde bulunduğu ve Guardiola'nın bu talebe olumlu yanıt verdiği ifade edildi. Bu sezon City'de fazla forma şansı bulamayan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun satın olma opsiyonu ile kiralanması gündemde...
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:15
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