Stopere son aday Kompany

Teknik Direktör İgor Tudor'un listesine giren son isim Manchester City'nin savunma oyuncusu Vincent Kompany oldu.

Hırvat teknik adamın, kişisel ilişkilerini kullanarak Belçikalı stoper için girişimlerde bulunduğu ve Guardiola'nın bu talebe olumlu yanıt verdiği ifade edildi. Bu sezon City'de fazla forma şansı bulamayan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun satın olma opsiyonu ile kiralanması gündemde...