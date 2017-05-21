Stopere son aday Kompany
Teknik Direktör İgor Tudor'un listesine giren son isim Manchester City'nin savunma oyuncusu Vincent Kompany oldu.
Hırvat teknik adamın, kişisel ilişkilerini kullanarak Belçikalı stoper için girişimlerde bulunduğu ve Guardiola'nın bu talebe olumlu yanıt verdiği ifade edildi. Bu sezon City'de fazla forma şansı bulamayan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun satın olma opsiyonu ile kiralanması gündemde...
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Stopere son aday Kompany haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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