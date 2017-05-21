Sarı-kırmızı nikah
Bursa'da Melike Erbalar ile Akın Kabadayı çifti nikah törenlerinde, Galatasaray forması giydiler. Nikah tarihini Galatasaray'ın kuruluş yılı 1905'e uygun olarak 19 Mayıs'a denk getiren çift, büyük ilgi görürken damat Akın Kabadayı, "Oğlum olursa adını da Aslan koyacağım" dedi ve G.Saray sevgilerinin ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
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