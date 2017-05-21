Sarı-kırmızı nikah

Bursa'da Melike Erbalar ile Akın Kabadayı çifti nikah törenlerinde, Galatasaray forması giydiler. Nikah tarihini Galatasaray'ın kuruluş yılı 1905'e uygun olarak 19 Mayıs'a denk getiren çift, büyük ilgi görürken damat Akın Kabadayı, "Oğlum olursa adını da Aslan koyacağım" dedi ve G.Saray sevgilerinin ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu.