 Sarı-kırmızı nikah – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Sarı-kırmızı nikah

    Sarı-kırmızı nikah
    Bursa'da Melike Erbalar ile Akın Kabadayı çifti nikah törenlerinde, Galatasaray forması giydiler. Nikah tarihini Galatasaray'ın kuruluş yılı 1905'e uygun olarak 19 Mayıs'a denk getiren çift, büyük ilgi görürken damat Akın Kabadayı, "Oğlum olursa adını da Aslan koyacağım" dedi ve G.Saray sevgilerinin ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:50
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sarı-kırmızı nikah haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.