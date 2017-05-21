 Riera ikiletmedi – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Riera ikiletmedi

    Riera ikiletmedi
    17 Mayıs organizasyonu için gelen Albert Riera'nın başına ilginç bir olay geldi. Beylikdüzü'ndeki bir eczaneden 825 TL'lik alışveriş yapan Riera ödemeyi kredi kartı ile yaptı ancak eczane çalışanı 825 TL yerine 8.25 TL çekti ve bu durumu İspanyol yıldız ayrıldıktan sonra fark etti. Durumdan haberdar edilen Riera, hemen aradaki farkı gönderdi.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:50
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