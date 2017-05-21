Riera ikiletmedi
17 Mayıs organizasyonu için gelen Albert Riera'nın başına ilginç bir olay geldi. Beylikdüzü'ndeki bir eczaneden 825 TL'lik alışveriş yapan Riera ödemeyi kredi kartı ile yaptı ancak eczane çalışanı 825 TL yerine 8.25 TL çekti ve bu durumu İspanyol yıldız ayrıldıktan sonra fark etti. Durumdan haberdar edilen Riera, hemen aradaki farkı gönderdi.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
-
"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
-
"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Riera ikiletmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.