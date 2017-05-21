Kiralama devri bitti
Geçen sezon Avrupa'da yer almadığı için Manchester City, Jason Denayer'i G.Saray'a göndermemişti. Sarı-kırmızılılar bir kez daha Belçikalı oyuncu için masaya oturdu. Alınan cevap ise sezon başında yapılacak olan kampta beklenen performansı gösterememesi durumunda Jason Denayer'in kiralanmayacağı, bundan sonraki aşamada satışının yapılacağı bildirildi.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
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