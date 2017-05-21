 Kiralama devri bitti – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Kiralama devri bitti

    Kiralama devri bitti
    Geçen sezon Avrupa'da yer almadığı için Manchester City, Jason Denayer'i G.Saray'a göndermemişti. Sarı-kırmızılılar bir kez daha Belçikalı oyuncu için masaya oturdu. Alınan cevap ise sezon başında yapılacak olan kampta beklenen performansı gösterememesi durumunda Jason Denayer'in kiralanmayacağı, bundan sonraki aşamada satışının yapılacağı bildirildi.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:50
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