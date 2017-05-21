Kiralama devri bitti

Geçen sezon Avrupa'da yer almadığı için Manchester City, Jason Denayer'i G.Saray'a göndermemişti. Sarı-kırmızılılar bir kez daha Belçikalı oyuncu için masaya oturdu. Alınan cevap ise sezon başında yapılacak olan kampta beklenen performansı gösterememesi durumunda Jason Denayer'in kiralanmayacağı, bundan sonraki aşamada satışının yapılacağı bildirildi.