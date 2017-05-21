 Jouse defteri kapandı – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Jouse defteri kapandı

    Jouse defteri kapandı

    Porto ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı...

    Josue gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giymeyecek. Galatasaray, kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu için 500 bin euro bonservis bedeli teklif ederken, Porto 2 milyon euro'dan aşağı inmedi. Görüşmeler tıkanırken, İgor Tudor da, Sneijder'i daha fazla zorlayacak bir isim istedi.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:28
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