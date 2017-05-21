Jouse defteri kapandı
Porto ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı...
Josue gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giymeyecek. Galatasaray, kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu için 500 bin euro bonservis bedeli teklif ederken, Porto 2 milyon euro'dan aşağı inmedi. Görüşmeler tıkanırken, İgor Tudor da, Sneijder'i daha fazla zorlayacak bir isim istedi.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
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