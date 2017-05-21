 İşini iyi yapan adam – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    İşini iyi yapan adam

    İşini iyi yapan adam
    Sinan Gümüş'ın çıkışı devam ediyor. Benfica'nın teklifi ortaya çıktı. Bruma, Portekiz gazetelerine açıklamalar yaptı. Sinan Gümüş o günden sonra oynanan Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarına ilk 11'de başladı ve şans verilmesi halinde yabana atılmayacak bir golcü olduğunu ortaya koydu. G.Antep maçında 1 asist yapan Sinan, Osmanlı maçında ise takımının 2. golünü kaydetti. Süper Lig'de ilk 11 oynadığı 10 maçta 7 gol attı.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:49
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