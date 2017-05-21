İşini iyi yapan adam
Sinan Gümüş'ın çıkışı devam ediyor. Benfica'nın teklifi ortaya çıktı. Bruma, Portekiz gazetelerine açıklamalar yaptı. Sinan Gümüş o günden sonra oynanan Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarına ilk 11'de başladı ve şans verilmesi halinde yabana atılmayacak bir golcü olduğunu ortaya koydu. G.Antep maçında 1 asist yapan Sinan, Osmanlı maçında ise takımının 2. golünü kaydetti. Süper Lig'de ilk 11 oynadığı 10 maçta 7 gol attı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
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