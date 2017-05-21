Eren’den iyi haber

Osmanlıspor ile oynadığı maçta sakatlanan Eren Derdiyok'un omuz kemiğinde ezilme tespit edildi. Kontrollerde sol omuz kemiğinde ezilme tespit edilen Eren'in tedavisine başlandığı aktarıldı. Eren'nin Alanya maçında oynamasına engel bir durumun olmadığı ifade edildi.