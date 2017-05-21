 Eren’den iyi haber – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Eren’den iyi haber

    Eren’den iyi haber
    Osmanlıspor ile oynadığı maçta sakatlanan Eren Derdiyok'un omuz kemiğinde ezilme tespit edildi. Kontrollerde sol omuz kemiğinde ezilme tespit edilen Eren'in tedavisine başlandığı aktarıldı. Eren'nin Alanya maçında oynamasına engel bir durumun olmadığı ifade edildi.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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