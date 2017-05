Dünyayı istedi

Valencia’nın bedelsiz bırakma ihtimali ve Ergün’ün, “Görüşmemiz oldu” sözleri taraftarı heyecanlandırdı. Ancak İspanyol yıldızın havuzlu villadan, özel şoförlü araca uzayan taleplerde bulunduğu ortaya çıktı

Galatasaray, Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti ama taraftarın gözü sahadan çok yeni sezon yapılanmasında... Özellikle Sportif Direktör Cenk Ergün'ün açıklamaları ve transfer görüşmeleri merakla takip ediliyor. Son dönemde çıktığı Avrupa turlarıyla konuşulan Ergün, Osmanlı maçının ardından, "Umuyorum çok iyi bir kadroyla yeni sezona başlayacağız" dedi. Ergün'ün, "Sezon sonu sözleşmesi bitenlerle konuşacağız. Negredo ile görüşmemiz oldu. Şu an için konuşmak bize negatif yansır. Zamanı gelince açıklanır" sözleri ise beklentiyi büyüttü.



UEFA'NIN KISKACINDA

Ergün'ün dile getirdiği 31 yaşındaki golcü oyuncu, kiralık olarak Middlesbrough'ta forma giyiyor. Bonservisi ise Valencia'da... UEFA'nın FFP kriterleri kıskacında yer alan İspanyol ekibin, yıllık vergileri ile birlikte 10 milyon euro maliyeti bulunan Alvaro Negredo'yu gözden çıkardığı, hatta kulüp bulamaması halinde elinden bedelsiz çıkartmakzorunda kalabileceği belirtiliyor. Bu gelişme Galatasaray yönetimine iletildi ve ibre bir anda İspanya'ya döndü ve ilk görüşme de gerçekleştirildi.



'GURUR DUYARIZ' DEDİ AMA

Cenk Ergün, Madrid'de menajer Juanma Lopez ile bir araya geldi... Lopez, G.Saray'ın teklifinden gurur duyduklarını, oyuncusunun da sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığını söyledi. Lopez daha sonra da Negredo için isteklerini sıraladı. İşte bundan sonrası oldukça can sıkıcı... Zira havuzlu villadan, özel şoförlü araç ve özel uçaklara varan istekler yüzlerin ekşimesine neden oldu. Ama Galatasaray'ın vazgeçmeye niyeti olmadığı belirtiliyor. Bir teklif de sarı-kırmızılı yönetimden gidecek ve pazarlıklar başlayacak.



İŞTE NEGREDO'NUN 'YOK ARTIK' DEDİRTECEK TALEPLERİ:

*Kazancını İngiltere'de olduğu gibi sterlin üzerinden almak. Haftada 100 bin sterlin.

* Toplam 5.2 milyon sterlin...

* Yılda 500 bin euro'dan toplam 4 yılda tamamlanacak 2 milyon euro imaj hakları.

* Haftalık maaşında olacak her gecikmede, yüzde 10 faiz.

* 12 maaş gecikmesi durumunda sözleşmesinin tek taraflı fesih olma hakkı.

* Kirası Galatasaray tarafından ödenecek, kendisinin belirleyeceği havuzlu bir villa.

* Tüm masrafları yine kulüp tarafından karşılanacak şoförlü özel araç.

* Yılda 4 kez tüm masrafları Galatasaray tarafından ödenecek özel uçak kiralama bedeli.



?KiMDiR?

*Futbola Rayo Vallecano altyapısında başlayan Alvaro Negredo, ardından sırasıyla Castilla, Almeira, Real Madrid, Sevilla, Manchester City, Valencia ve son olarak Middlesbrough formaları giydi.

*Bu sezon İngiliz ekibinde kiralık olarak top koşturan İspanyol golcü, 34 lig maçında 9 kez ağları sarstı.

*Toplamda ise 415 karşılaşmada forma giydi, 167 gol attı, 56 da asisti bulunuyor.

*Valencia ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alvaro Negredo transfermarkt verilerine göre 7.5 milyon euro piyasa değerine sahip.