 Semih’ten 2. kez dalya – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Semih’ten 2. kez dalya

    Semih’ten 2. kez dalya
    , G.Saray kariyerindeki 200. resmi maçına çıktı. Semih maç sonrası, "İyi mücadele edip kazandık. Birbirimizin açığını kapattık. Ligde 3. sırayı almak istiyoruz" dedi. 200. kez forma giymesi için de "Büyük bir gurur" yorumunu yaptı.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Semih’ten 2. kez dalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.