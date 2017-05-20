 Özbek’e yine istifa çağrısı – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Özbek’e yine istifa çağrısı

    Özbek’e yine istifa çağrısı
    Taraftarlar, yönetime tepkisini dün de sürdürdü. Maçın 75. dakikasından itibaren bir grup taraftar, "Yönetim istifa" ve "Dursun Özbek istifa" diyerek 10 dakika boyunca tempo tuttu.

    Tribünler yine boş
    G.Saray taraftarının, karşılaşmaya ilgisi az oldu. F.Bahçe derbisinden sonra bir maç ceza alan sarı-kırmızılılar, dünkü maça da kayıtsız kaldı. Tribünlerde 7 bin 500 taraftar yer aldı. Öte yandan İbrahim Erkal için tribünde pankart açıldı.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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