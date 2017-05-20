Özbek’e yine istifa çağrısı
Tribünler yine boş
G.Saray taraftarının, karşılaşmaya ilgisi az oldu. F.Bahçe derbisinden sonra bir maç ceza alan sarı-kırmızılılar, dünkü maça da kayıtsız kaldı. Tribünlerde 7 bin 500 taraftar yer aldı. Öte yandan İbrahim Erkal için tribünde pankart açıldı.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:12
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Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
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Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
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G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
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