 Luce’den şok itiraf – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Luce’den şok itiraf

    Luce’den şok itiraf
    Adı bir süredir yoğun bir şekilde G.Saray'la anılan ve Zenit'te eleştirilerin odağındaki Mircea , Rusya'daki geleceğiyle ilgili ayrılık sinyali verdi. Rumen teknik adam, "Gelecek sezon kalıp kalmayacağımı bilmiyorum ama en azından tecrübelerimi aktarmak istiyorum" diye gelecekte takımın başında olup olmayacağını bilmediğini itiraf etti.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Luce’den şok itiraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.