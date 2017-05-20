 Koştuk, savaştık kazandık – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Koştuk, savaştık kazandık

    Koştuk, savaştık kazandık

    G.Saray’ın hocası , Osmanlıspor önünde oyuncularının üst düzey mücadele ettiğini ve savunmada iyi olduklarını söyledi

    G.Saray Teknik Direktörü , ligin iyi bir takımı olan Osmanlıspor karşısında kritik bir üç puan aldıklarını belirterek, "Oyuncularım çok hırslıydı, onları kutluyorum. Özellikle ilk yarıda hücum anlamında iyi işler yaptık. Gollerimiz oldukça güzeldi. Oyun içinde tempomuz zaman zaman düştü ama kazanmayı bildik. Ligde son iki maçımıza motiveyiz. Sıralamada en iyi yerde olmak istiyoruz. Motivasyonumuz umut verici" dedi.

    SAVUNMADA İYİYDİK
    Sarı-kırmızılı takımın hocası, oyuncularının maç boyunca çok koştuğuna ve savaştığına vurgu yaparak, "Bunun karşılığında üç puanı aldık. Osmanlıspor tehlikeli bir ekip. Kazanmak önemliydi. Takım olarak savunma gücümüzü yükselttik.Gol yemeden maç bitirmek benim için önemli. Sneijder ise büyük bir yıldız" diye konuştu.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Koştuk, savaştık kazandık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.