Koştuk, savaştık kazandık
G.Saray’ın hocası Tudor, Osmanlıspor önünde oyuncularının üst düzey mücadele ettiğini ve savunmada iyi olduklarını söyledi
SAVUNMADA İYİYDİK
Sarı-kırmızılı takımın hocası, oyuncularının maç boyunca çok koştuğuna ve savaştığına vurgu yaparak, "Bunun karşılığında üç puanı aldık. Osmanlıspor tehlikeli bir ekip. Kazanmak önemliydi. Takım olarak savunma gücümüzü yükselttik.Gol yemeden maç bitirmek benim için önemli. Sneijder ise büyük bir yıldız" diye konuştu.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:19
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Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
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Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
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G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
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