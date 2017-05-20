Keskin nişancı
Gaza basan Hollandalı yıldız, son dört maçta 3 gol 2 asistle Aslan’ı ayağa kaldırdı. Sinan Gümüş de attığı nefis golle TT Arena’daki taraftarları mest etti
SİNAN İPE DİZDİ, KÖŞEYİ GÖRDÜ
Aslan'ın diğer golünde ise Sinan Gümüş'ün imzası vardı. Geçen hafta Gaziantep deplasmanında asist yapan genç futbolcu dün yine 11'de sahaya çıkarken, 35'te yarı sahada buluştuğu topla 4 Osmanlı oyuncunun arasından sıyrılıp sol ayağıyla topu köşeye bıraktı. Dört ay aradan sonra bu sezonki 3. golünü kaydeden Gümüş, 63'te yerini Garry Rodrigues'e bıraktı.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:06
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Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
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Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
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G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
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