 Keskin nişancı – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Keskin nişancı

    Keskin nişancı

    Gaza basan Hollandalı yıldız, son dört maçta 3 gol 2 asistle Aslan’ı ayağa kaldırdı. Sinan Gümüş de attığı nefis golle TT Arena’daki taraftarları mest etti

    Galatasaray'ı geçen hafta olduğu gibi Osmanlıspor karşısında da galibiyete taşıyan isim Wesley Sneijder'di... Tecrübeli oyuncu, 24. dakikada ceza sahasının önünde seken topa çok sert vurarak Karcemarskas'ı avladı. Lig biterken gaza basan Hollandalı yıldız, son 3 maçta birer gol atarak (son 4 maçta 2 de asist yaptı) toplam gol sayısını 5'e çıkardı. Öte yandan bu sezon ligdeki tüm gollerini ikisi frikikten olmak üzere ceza sahası dışından attı. Wesley ayrıca ligde 13 asistle bu alanda zirvede bulunuyor.

    SİNAN İPE DİZDİ, KÖŞEYİ GÖRDÜ
    Aslan'ın diğer golünde ise Sinan Gümüş'ün imzası vardı. Geçen hafta Gaziantep deplasmanında asist yapan genç futbolcu dün yine 11'de sahaya çıkarken, 35'te yarı sahada buluştuğu topla 4 Osmanlı oyuncunun arasından sıyrılıp sol ayağıyla topu köşeye bıraktı. Dört ay aradan sonra bu sezonki 3. golünü kaydeden Gümüş, 63'te yerini Garry Rodrigues'e bıraktı.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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