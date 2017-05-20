Hamzaoğlu: Bir türlü gol atamadık

Osmanlıspor ?Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu,G.Saray karşısında istediklerini yapamadıklarını söyledi.

Maça tutuk başladıklarını ifade eden Hamzaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Yediğimiz iki golde de defansta hatalar yaptık. İlk golde savunmamız topu uzaklaştıramadı. Maç boyunca ise üretken değildik. Hücum gücümüz zayıftı." Hamzaoğlu, "Bir gol atsaydık maçı farklı bir yere taşıyabilirdik. Oyuncularımı suçlamıyorum hepsi gayretliydi. 2. yarıda daha iyi oynayabilirdik" dedi.



Tecrübeli hoca kalan iki maçı kazanıp, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.