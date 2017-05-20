 Gerçek Muslera! – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Gerçek !

    Gerçek Muslera!
    Bu sezon geçmiş performansını aratan Fernando normale döndü!.. Gaziantepspor maçının ardından Osmanlıspor karşısında da kalesini eski günlerindeki gibi savunan Uruguaylı file bekçisi, 58'de Ndiaye'nin şutunu müthiş çıkardı. 72'de ise Vrsajeevic'e karşı karşıya pozisyonda gol izni vermeyerek galibiyette pay sahibi oldu.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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