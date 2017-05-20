 Galatasaray'a Eren'den kötü haber – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Galatasaray'a Eren'den kötü haber

    Galatasaray'a Eren'den kötü haber

    Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı maçta sakatlanan Eren Derdiyok'un omuz kemiğinde ezilme tespit edildi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Osmanlıspor maçının 56. dakikasında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Eren Derdiyok'un kontrolden geçirildiği bildirildi.

    Kontrollerde sol omuz kemiğinde ezilme tespit edilen Eren'in tedavisine başlandığı aktarıldı.


    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:17
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