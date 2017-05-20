Galatasaray'a Eren'den kötü haber
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı maçta sakatlanan Eren Derdiyok'un omuz kemiğinde ezilme tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Osmanlıspor maçının 56. dakikasında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Eren Derdiyok'un kontrolden geçirildiği bildirildi.
Kontrollerde sol omuz kemiğinde ezilme tespit edilen Eren'in tedavisine başlandığı aktarıldı.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:17
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Olcay: Beni izleyin
Toplam 6
Yorum
MA. A. KOPUK SANA ÇOK İYİ ÖRNEKTİR. SEN BJK DEN TEKMEYİ YEDİN VE TS RA ŞUTLANDIN. FUTBOLU BJK İÇİN DEĞİL KENDİN İÇİN VE TS İÇİN OYNA. KIYAKÇILIĞIN SONU AYAKÇILIKTIR OLCAY UNUT
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Olcay: Beni izleyin
Toplam 6
Yorum
1903 BESIKTAS'I SAMPIYON YAPACAK OLCAY :)
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Keskin nişancı
Toplam 2
Yorum
ATI ALAN BORU GERİDE BIRAKIP NİĞDE YE ULAŞTI. GÜNA ŞİMDİYE KADAR NERELERDEYDİNİZ SNEIJDER VE GÜMÜŞ SİNAN. UYKUDAN ANCA MI UYANDINIZ. GS DA YATMAKTAN YORULMADINIZ MI. ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ.
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