 GalATAsaray – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    GalATAsaray

    Cimbom, Atatürk’ü andığımız günde taraftarına çifte bayram yaşattı. İlk yarıda Wesley Sneijder ve Sinan Gümüş’ün bulduğu gollerle Osmanlıspor engelini aşıp çıkışını sürdüren Aslan, maç fazlasıyla Fenerbahçe’yi geçerek üçüncü sıraya yerleşti

    TT Arena'da iki maçtır yüzü gülmeyen sarı-kırmızılılar, Sneijder ve Sinan'ın golleriyle zafere ulaştı. Bir topu da direkten dönen Cimbom, maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi geçti

    Aslan evine döndü
    Spor Toto Süper Lig'de bu sezon taraftarını üzen , üçüncülük için bastırıyor. Gelecek yıl UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılmak ya da sezonu daha geç açmak adına ligi üçüncü bitirmeyi hedefleyen Cimbom, dün sahasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Türk Telekom Arena'da peş peşe Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya kaybeden Cimbom, böylece evinde iki maç sonra galibiyetle tanıştı. Geçen hafta Antep'ten Sneijder'in füzesiyle 2-1'lik galibiyetle dönen Galatasaray, dün de Hollandalı yıldızı ve Sinan'ın golleriyle 3 puanı aldı.

    TOLGA DİREĞE, WEBO OFSAYTA TAKILDI
    Sarı-kırmızılı takımın 81. dakikada Tolga Ciğerci ile bir topu da direkte patladı. Osmanlıspor'un ise ilk yarıda Webo ile bulduğu gol ofsayta takıldı. G.Saray, bu galibiyetle önemli bir virajı geride bırakırken, Fenerbahçe'yi geçerek 3.lüğe yerleşti. Aslan aynı zamanda 3 maçtır yenemediği (2 mağlubiyet 1 beraberlik) Ankara temsilcisi karşısında şeytanın bacağını da kırmış oldu.

    Savaş Çorlu
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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