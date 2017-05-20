 Eren sakatlandı – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Eren sakatlandı

    Eren sakatlandı
    Galatasaray'da sakatlandı. Maça ilk 11'de başlayan tecrübeli forvet 53. dakikada N'Diaye'nin yaptığı faul sırasında sol omzunun üzerine düştü. Tedavi sonrası sahaya dönen Eren, kenara devam edemeyeceğini söyleyince 59'da yerini Podolski'ye bıraktı. Eren'in kesin durumu bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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