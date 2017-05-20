 Coman yan çizdi – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    yan çizdi

    Coman yan çizdi
    Hagi'nin Romanya'da şampiyon yaptığı Viitorul'un sol kanattaki yıldızı Florinel 'la G.Saray'ın anlaştığı iddia edildi. Ancak 19 yaşındaki genç futbolcunun transferi için, "Benfica'da oynamak isterim" ifadeleriyle Aslan'a çalım attığı öğrenildi.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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