Cimbom maç fazlasıyla Fener'i geçti
Cimbom, Atatürk’ü andığımız günde taraftarına çifte bayram yaşattı. İlk yarıda Wesley Sneijder ve Sinan Gümüş’ün bulduğu gollerle Osmanlıspor engelini aşıp çıkışını sürdüren Aslan, maç fazlasıyla Fenerbahçe’yi geçerek üçüncü sıraya yerleşti
Aslan evine döndü
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon taraftarını üzen Galatasaray, üçüncülük için bastırıyor. Gelecek yıl UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılmak ya da sezonu daha geç açmak adına ligi üçüncü bitirmeyi hedefleyen Cimbom, dün sahasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Türk Telekom Arena'da peş peşe Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya kaybeden Cimbom, böylece evinde iki maç sonra galibiyetle tanıştı. Geçen hafta Antep'ten Sneijder'in füzesiyle 2-1'lik galibiyetle dönen Galatasaray, dün de Hollandalı yıldızı ve Sinan'ın golleriyle 3 puanı aldı.
TOLGA DİREĞE, WEBO OFSAYTA TAKILDI
Sarı-kırmızılı takımın 81. dakikada Tolga Ciğerci ile bir topu da direkte patladı. Osmanlıspor'un ise ilk yarıda Webo ile bulduğu gol ofsayta takıldı. G.Saray, bu galibiyetle önemli bir virajı geride bırakırken, Fenerbahçe'yi geçerek 3.lüğe yerleşti. Aslan aynı zamanda 3 maçtır yenemediği (2 mağlubiyet 1 beraberlik) Ankara temsilcisi karşısında şeytanın bacağını da kırmış oldu.
Savaş Çorlu
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:03
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Gomis’te ihtimaller
Toplam 3
Yorum
ASLANLI DEDLERİ ALMAYIN ALT YAPIDAN 2-3 LİĞDE NE CEVHERLER VAR İNCELEYİN KUÜBÜN BORÇLARI TEMİZLENİR.GELECEGE İNCELEYEREK YATIRIP.MENEJRLR UZAK DURN
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Gomis’te ihtimaller
Toplam 3
Yorum
ASLANLI GİDİN AFRİKA GÜNEY AMERİKA GEZİN GENÇLERE YÖNELİN KOMİSYONCULARDAN UZAK DURUN 4 AL 2 Sİ SAĞLAM ÇIKSA YETER RAHMETLİ İLHAN ABİ GİBİ OLUN YETR
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Gomis’te ihtimaller
Toplam 3
Yorum
ASLANLI İNDİRİM YOKSA BIRAKIN ALMAYIN 30 ZUNU AŞMIŞ FUTBOLCULARDAN UZAK DURUN SON KULUBÜ OLUR.GENÇLEŞTİRME BÖYLE OLMAZ OZAMAN POLDİYİ SATMAYACAKTIN
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