 Bertone’ye hücum – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Bertone’ye hücum

    Bertone’ye hücum
    İsviçre'de Young Boys'ta oynayan 'yle ilgilenen Galatasaray'a birden fazla rakip çıktı. İsviçre basını İtalyan asıllı 23 yaşındaki orta saha için R.Betis, W.Bremen ve Atalanta'nın devrede olduğunu öne sürdü.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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