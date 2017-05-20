Aslan’da 2 değişiklik
Kısmetsiz Ciğerci
Hücumda ve gol pozisyonlarındaki yetersizliği nedeniyle eleştiri alan Tolga Ciğerci dün direğe takıldı. Gurbetçi oyuncunun 81. dakikadaki kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri geldi. Tolga çalışkan futboluyla sahanın iyileri arasında yer aldı.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:26
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Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
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Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
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G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
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