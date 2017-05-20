 Aslan’da 2 değişiklik – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Aslan’da 2 değişiklik

    Aslan’da 2 değişiklik
    Osmanlı'yı konuk eden Galatasaray'ın kadrosunda 2 değişiklik yapıldı. Teknik Direktörü , Gaziantep maçının ilk 11'inde bulunan isimlerden Josue ile Podolski'yi yedek soyundururken, yerlerine Tolga ve Eren Derdiyok'a şans verdi.


    Kısmetsiz Ciğerci
    Hücumda ve gol pozisyonlarındaki yetersizliği nedeniyle eleştiri alan Tolga Ciğerci dün direğe takıldı. Gurbetçi oyuncunun 81. dakikadaki kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri geldi. Tolga çalışkan futboluyla sahanın iyileri arasında yer aldı.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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