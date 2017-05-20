Ajax'tan 10 numara
İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Lazio’nun da ilgilendiği 24 yaşındaki maestroya 2.5 milyon euro’dan 4 yıllık sözleşme teklif ettiğini öne sürdü
KONTRATI 2019'DA BİTİYOR
Sarı-kırmızılı kurmayların, İtalyan devi Lazio'nun da peşinde olduğu 24 yaşındaki '10 numara'ya 2.5 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Klaassen'in Roma ekibinin teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Sportif Direktör Cenk Ergün'ün Klaassen'i iknak etmek için çaba sarf ettiği, ayrıca yaklaşık 15 milyon euroluk bonservisi indirmek için kulübüyle pazarlığa oturduğu öğrenildi. Ajax'ın UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselmesinde büyük pay sahibi olan genç maestronun 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
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Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
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Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
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G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
Ajax'tan 10 numara haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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