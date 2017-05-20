Ajax'tan 10 numara

İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Lazio’nun da ilgilendiği 24 yaşındaki maestroya 2.5 milyon euro’dan 4 yıllık sözleşme teklif ettiğini öne sürdü

G.Saray'da Dursun Özbek yönetimi, camia ve taraftarın istifa baskısını dindirmek ve sert eleştirilere sünger çekmek için gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak hedefinde. Bu yönde çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren G.Saray için camiayı heyecanladıracak iddia İtalyan basınından geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde finale kalan Ajax'ta başarılı bir sezon geçiren Davy Klaassen'e transfer teklifinde bulunulduğu öne sürüldü.



KONTRATI 2019'DA BİTİYOR

Sarı-kırmızılı kurmayların, İtalyan devi Lazio'nun da peşinde olduğu 24 yaşındaki '10 numara'ya 2.5 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Klaassen'in Roma ekibinin teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Sportif Direktör Cenk Ergün'ün Klaassen'i iknak etmek için çaba sarf ettiği, ayrıca yaklaşık 15 milyon euroluk bonservisi indirmek için kulübüyle pazarlığa oturduğu öğrenildi. Ajax'ın UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselmesinde büyük pay sahibi olan genç maestronun 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.