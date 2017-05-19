Twitter’a damga vurdu

Galatasaray Kulübü, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 7 milyon takipçiye ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, dünyanın en çok takip edilen futbol takımları sıralamasında 9. sırada yer alırken Fenerbahçe Kulübünün 5.61, Beşiktaş'ın ise 2.39 milyon takipçisi bulunuyor