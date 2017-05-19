 Twitter’a damga vurdu – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Twitter’a damga vurdu

    Twitter’a damga vurdu
    Galatasaray Kulübü, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 7 milyon takipçiye ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, dünyanın en çok takip edilen futbol takımları sıralamasında 9. sırada yer alırken Fenerbahçe Kulübünün 5.61, Beşiktaş'ın ise 2.39 milyon takipçisi bulunuyor
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:09
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