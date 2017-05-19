Sneijder'den 3 maçta 3 gol

Ligde son yapılan Kasımpaşa ve Gaziantepspor karşılaşmalarında rakip ağları birer kez havalandıran Sneijder, Osmanlıspor önünde de takımının ilk golünü atarak bir seri yakaladı.

Sneijder'in bu sezon ligde attığı gol sayısı 5'e yükseldi.

- Sinan Gümüş'ün golü tribünleri ayağa kaldırdı

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş'ün takımını 2-0 öne geçiren golü, taraftarlardan büyük alkış aldı.

Karşılaşmanın 35. dakikasında toplam 3 Osmanlısporlu oyuncuyu geçen Sinan, ceza sahası ön çizgisi üzerinde yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.

Bu golün ardından taraftarlar, uzun süre Sinan lehine tezahüratlarda bulundu.

Sinan, bu sezon ligde 3. kez rakip ağları havalandırdı.

- Osmanlıspor'u 3 maç sonra yendi

Sarı-kırmızılı takım, Osmanlıspor'a 3 maç aradan sonra üstünlük sağladı.

Geride kalan sezon Osmanlıspor ile ligde oynadığı maçları 2-1 ve 3-2 kaybeden Galatasaray, bu sezonun ilk yarısındaki maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı, evinde ise kazanmayı bildi.

- Yönetime istifa çağrısı

Galatasaray taraftarları, Osmanlıspor önünde alınan galibiyete karşın sarı-kırmızılı yönetime dönük tepkilerini sürdürdü.

Karşılaşmanın son bölümünde tribünlerden, "Yönetim istifa" ve "Dursun Özbek istifa" tezahüratları yapıldı.

Öte yandan, müsabakayı 7 bin 519 futbolseverin takip ettiği açıklandı.