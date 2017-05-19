Sneijder'den 3 maçta 3 gol
Sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, üst üste 3. maçında gol atmayı başardı.
Ligde son yapılan Kasımpaşa ve Gaziantepspor karşılaşmalarında rakip ağları birer kez havalandıran Sneijder, Osmanlıspor önünde de takımının ilk golünü atarak bir seri yakaladı.
Sneijder'in bu sezon ligde attığı gol sayısı 5'e yükseldi.
- Sinan Gümüş'ün golü tribünleri ayağa kaldırdı
Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş'ün takımını 2-0 öne geçiren golü, taraftarlardan büyük alkış aldı.
Karşılaşmanın 35. dakikasında toplam 3 Osmanlısporlu oyuncuyu geçen Sinan, ceza sahası ön çizgisi üzerinde yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.
Bu golün ardından taraftarlar, uzun süre Sinan lehine tezahüratlarda bulundu.
Sinan, bu sezon ligde 3. kez rakip ağları havalandırdı.
- Osmanlıspor'u 3 maç sonra yendi
Sarı-kırmızılı takım, Osmanlıspor'a 3 maç aradan sonra üstünlük sağladı.
Geride kalan sezon Osmanlıspor ile ligde oynadığı maçları 2-1 ve 3-2 kaybeden Galatasaray, bu sezonun ilk yarısındaki maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı, evinde ise kazanmayı bildi.
- Yönetime istifa çağrısı
Galatasaray taraftarları, Osmanlıspor önünde alınan galibiyete karşın sarı-kırmızılı yönetime dönük tepkilerini sürdürdü.
Karşılaşmanın son bölümünde tribünlerden, "Yönetim istifa" ve "Dursun Özbek istifa" tezahüratları yapıldı.
Öte yandan, müsabakayı 7 bin 519 futbolseverin takip ettiği açıklandı.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:32
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Esteban sezon sonu
Toplam 3
Yorum
Edimen Onur da estaban da istikrarsız,direkt oynayacak üst düzey bir yabancı kaleci alalım.yedek olarak da istikrarlı bir yerli kaleci yeterli olur
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İlk finalist Olimpiakos
Toplam 2
Yorum
galasaray ohaa iste türk yunan finali....insallah!!
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20.00 | Galatasaray - Osmanlıspor
Toplam 5
Yorum
Maho Sinan süper ya
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