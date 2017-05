Rıdvan Dilmen'den G.Saray yorumu

Maçı değerlendiren Dilmen: Konsantrasyonumuz bugün düşük o yüzden Galatasaray ve Osmanlıspor'dan özür dileriz. Fenerbahçe'nin maçı var ve müthiş bir organizasyon gerçekten tebrik ederim. Biz de çok heyecanlıyız.Galatasaray'ın heyecanlı ve coşkulu futbolu devam etti. Tekrar üçüncülüğe yerleşti. Muslera bugün geçen hafta gibi pozisyonlar kurtardı. Galatasaray'ı kutlamak lazım.



SNEİJDER'İ FEDA EDEMEZSİNİZ

Darbeli bir takım ve bugün de "Ben üçüncü olmak istiyorum" diyen bir Galatasaray vardı.Galatasaray hak ettiği bir galibiyet elde etti. Üçüncülük yarışında ikili averaja göre Fenenerbahçe iyi olmasına rağmen Başakşehir maçında gördük. Galatasaray, Fenerbahçe'den Daha arzulu. Fenerbahçe basket takımının 10'da 1'i futbolda olsa bundan gamsız olamazlar.Galatasaray haklı bir galibiyet elde etti. Tasarruf yapacaksanız bunu Sneijder ile yapamazsınız. Sneijder'i feda edemezsiniz. Sorgulanabilir ama... Van Persie'nin 4 gol atmasından ödüm kopuyor. Bir anda iyi olur diye. Galatasaray tasarrufu burada kullanmamalı.

Messi ve Ronaldo dışında herkesin yeri dolar. Snejder'in de dolar! Hagi geldi.. Şu an tribüne oyuncu çeken Sneijder ve Muslera var. Sneijder'in protesto edildiğini duymadım. Sneijder her an her şeyi yapabilir. Bu sezon kötü dediğimiz Sneijder asistlerde başta gidiyor.



HEP BİLİNDİK OYUNCULAR ALINIYOR

Eren'in inşallah ciddi sakatlığı yoktur. Çok sık sakatlanan bir oyuncu fiziğine rağmen. Gelecekle ilgili planlamaları hoca kazanmak için yapıyor. Kendini garanti altına almak istiyor. Stoper için minimum bir tane uzun almalılar. Carole çok düştü. Bir tane de sağ bek. Önemli bir scout ekibi var ama hep bilindik oyuncular alınıyor. U21 turnuvalarına acaba gidildi mi? Stoper için ciddi para harcamaları lazım. Yanına da sağ bek ve sol bek ciddi araştırma yapılırsa alınabilir. Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası da yok. Bu sene yakaladın, yakaladın.



SELÇUK İNAN KRİZİ YÖNETMEYE ÇALIŞIYOR

Büyük takımlarda yüzünüz eskidiğinde eleştirilerde ilk hedef olursunuz. Selçuk İnan takıma hakim olmaya çalışıyor. Bir kriz var ve onu yönetmeye çalışıyor. Performans olarak da inişte olan bir oyuncu. Ofansif kadronun arkasında bekleyen bir oyuncu. 5-6 yıl sonra bu oyunculara ihale kalır. Selçuk da bunlar bir tanesi. Burak da leblebi gibi gol atıyordu. Sabri bugün hala oynuyorsa da Galatasaray da onun kıymetini biliyor. Eboue dahil 7-8 bek alındı ama o oynuyor. Sadece futbolculuk yetmez, demek ki kişiliği de iyi.