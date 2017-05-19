Igor Tudor: “Hedefimiz 3’üncü sıra”

Galalatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Osmanlıspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tudor, “Kalan 2 maçı da kazanarak ligi 3’üncü sırada tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Tudor, maçın kolay olmadığını söyleyerek, "Oyuncularıma da Osmanlı'nın zor bir rakip olduğunu söyledim. Bakıldığı zaman kaliteli bir takıma sahipler. Son dönemde belki istedikleri puanları alamadılar ama kaliteli bir takım. Özellikle bizim futbolumuza ters gelen bir futbol oynuyorlar. Bire bire yönelik, sürekli koşmaya yönelik bir oyun yapısına sahipler. O yüzden bize ters gelen bir yapı. Ama diğer taraftar takımımı tebrik etmek istiyorum. 11 kişi birden mücadele eden, fedakarlık yapılması gerektiğinde bunu yapan bir takım vardı sahada. Önümüzde 2 maçımız daha var. Bu 2 maçı da kazanmak istiyoruz. Ligdeki durumumuz önemli. Seneye Avrupa'da mücadele etmek için ligi nerede bitirmeniz gerektiği önemli" diye konuştu.



"Başakşehir maçından sonra hava değişti"

Kasımpaşa maçının kendileri açısından çok kötü bir karşılaşma olduğunu söyleyen Tudor, "İstemediğimiz bir maçtı ama en önemli sebep taraftarın olmamasıydı. Tabii ki bu bir bahane değil. Fenerbahçe maçından başlayarak bu maça kadar gelirsek bir tek Kasımpaşa maçında iyi değildik. Diğer bütün karşılaşmalarda maçın içinde olan bir Galatasaray, mücadele eden bir Galatasaray vardı. Kasımpaşa maçını çıkartırsak, bütün maçlarda maksimumu vermeye çalışan bir Galatasaray oldu. Bazı maçlarda daha az tempoyla oynamış olabiliriz ama en iyisini vermeye çalışan bir Galatasaray vardı. Hepimizin hedefi Avrupa Ligi'ne en iyi şekilde gidebilmek. Bu hedef takımı motive ediyor. Daha önce bir gerginlik vardı. Motivasyonun içinde fiziksel ve psikolojik faktörler var. Başakşehir maçı ve sonrası... Bu maçtan sonra hava değişti ve bu durum birçok şeye yansıdı" dedi.



"Sinan günden güne iyiye gidiyor"

Sinan Gümüş'ün performansının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Tudor, "Sinan'ın golü için çok mutluyum çünkü fantastik bir goldü. Bu planı yaptıracak kişi benim için oyuncudur. Ben oyuncunun performansına bakarım ve buna göre planımı yaparım. Antrenmandaki davranışları açısından kendisini baya bir geliştirdi. Fedakarlık yapma isteğini gördüm. Genç bir oyuncu. Alışmış olduğunuz düşünce yapısını değiştirmek kolay değil. Bu sadece Sinan için geçerli değil. Sinan daha da iyiye gidiyor. Futbolcu geçmişle yaşayamaz. Çıktığı her antrenmanda ve çıktığı her maçta en iyisi olmalı sahada. Çünkü ben de bir hoca olarak böyle bir soyunma odası oluşturmaya çalışıyorum. 20 futbolcu da bu şekilde düşünmeli. Eğer bu fedakarlık isteğinizi her antrenman ve maçta ortaya koymazsanız iyi sonuçlar alamazsınız. O yüzden önümüzdeki sezon için en önemli hedeflerimizden birisi bu mantaliteyi takımımıza oturtmak" açıklamasında bulundu.



"Seneye şampiyon olacak bir kadro kuracağız"

Her bölge için oyuncu baktıklarını söyleyen Tudor, "Tabii her pozisyon için oyuncu getiremeyiz ama pozisyondan ziyade nasıl bir oyuncunun geleceği önemli. Seneye şampiyon olmak istiyoruz. O yüzden bizim için bize uyacak oyuncular arıyoruz. Tabii bu işin bir de maddi boyutu var. Ama seneye şampiyon olabilecek bir takım kuracağımıza eminim. Bu soru geleceğin sorusu ve önümüzde 2 maç var. Tek konsantrasyonumuz oynayacağımız 2 maç üzerine" diye konuştu.



Tudor son olarak şampiyonluk yarışının umurunda olmadığını söyleyerek, "Beni ilgilendiren 3'üncülük yarışı. Önümüzdeki 2 maçı kazanırsak, ligi rakibimizden daha iyi bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

