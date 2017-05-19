G.Saray resmen açıkladı
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Negredo ile görüşme yaptık. İsimlerin çıkması bize zarar veriyor. Denayer ise geniş listemizde var" dedi.
Transferde müjde
Cenk Ergün, transfer süreci hakkında gelen bir soru üzerine, "İsimler çıktığı zaman zarar veriyor transfere. Çok sayıda oyuncu ile görüşüyoruz. Prensipte bize evet diyenler var, sözleşmesi bitenler var. Görüştüğümüz oyuncular var ve temaslar devam ediyor. İsimlerin çıkması zarar veriyor ama. Gereken bölgeye alternatif çalışmalar da yapıyoruz. Sezon sonunda kontratların durumuna göre en hızlı şekilde fırsatlara göre hareket edelim şeklinde düşünüyoruz. Öncelik pozisyonlar var tabii ki transferde. Santrofor mevkinde Podolski gidince tek kalıyoruz. Avrupa'da da ligler bitme aşamasına geldi. Bunların hepsi birlikte hareket eden durum. Transferi ne kadar erken bitirirsek bu iyi olur. Ekonomik şartları da gözetiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de yokuz eksilerimiz var ama artılarımız da var. Umuyorum çok güzel kadro oluşturacağız" açıklamalarında bulundu.
Cenk Ergün, "Takım içerisinde sezon bitene kadar hiç bir oyuncu ile konuşmadık. Sezon sonuna kadar en yukarıda bitirelim bakacağız. Wesley'in sözleşmesi devam ediyor, Hakan Balta'nın devam ediyor. Bir tek Sabri'nin bitiyor. Henüz konuşulmuş bir şey yok" dedi.
Son zamanlarda transferi en çok konuşulan oyuncu olan Negredo ile görüşmeler yaptıklarını açıklayan Ergün, "İsimlerin ortaya çıkması bize negatif yansıyor. Zamanı gelince isimleri açılarız. Denayer ile de tekrar olabilir. Geniş listemizde var" diyerek sözlerini sonlandırdı.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:37
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G.Saray, Osmanlı'yı ilk yarıda devirdi
Toplam 6
Yorum
3. veya 4.lükle idare edeceksiniz HAMZA DENİZLİ ORHAN HOCA şota sadi hami hoca BAŞARIYI YAKALAMAK İÇİN 40 HOCA DEĞİŞTİRSENİZ TFF İSTEMEDİKTEN SONRA BAŞARI GELMEZ.
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Toplam 13
Yorum
Kartal Hazimsizlik ilaci satiyorlar eczanelerde ))
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Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Toplam 5
Yorum
TakTak Kardeşim digerleri kesin gitmelide sow'da arayıp bulamadıgın ne var senin koskoca mussa sow'a ilk defa git diyen bir fener taraftarı gördüm.
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