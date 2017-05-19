G.Saray, Osmanlı'yı ilk yarıda devirdi

Türk Telekom Arena'da Osmanlıspor'u konuk eden G.Saray, ilk yarıda Sneijder ve Sinan Gümüş'ün golleriyle sahadan 2-0 üstün ayrıldı ve maç fazlasıyla 58 puanla 3.sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 23 Nisan'da oynanan Fenerbahçe derbisinden 26 gün sonra yeniden takımlarını Türk Telekom Arena'da izleme fırsatı bulmasına karşın tribünlerin büyük oranda boş kalması dikkati çekti.



GOL PERDESİNİ SNEİJDER AÇTI

Mücadelenin 24. dakikasında G.Saray, Sneijder ile öne geçti. Sabri Sarıoğlu'nun sağdan kullandığı taç atışında ceza sahasında Muhammed Bayır'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza yayı içinde bulunan Sneijder'in önüne düştü. Hollandalı futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Karcemarskas'ın kapattığı köşeden ağlara gönderdi: 1-0.



SİNAN GÜMÜŞ'TEN HARİKA GOL

Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan G.Saray, ikinci golü genç yıldız Sinan Gümüş'le buldu. 35. dakikada orta sahanın sağ tarafında aldığı topla çalımlarla ilerleyen Sinan Gümüş, ceza yayı içinde sol ayağı ile yaptığı güzel vuruşla topu filelerle buluşturdu. İlk yarı 2-0 G.Saray'ın üstünlüğü ile son buldu.



İKİNCİ YARIDA İSTEKLİ OLAN OSMANLISPOR'DU

İkinci yarıya istekli başlayan taraf Osmanlıspor'du. Oyunun kontrolünü elinde tutmakta zorlanan G.Saray, ikinci yarıda etkisiz bir futbol sergiledi. Oyunu G.Saray yarı alanına deviren Ankara temsilcisi, yakaladığı gol pozisyonlarında kaleci Muslera'yı geçemedi.



EREN DERDİYOK DİREĞE TAKILDI

Oyunun son bölümlerinde kontra ataklarla rakip kalede tehlikeli ataklar geliştiren sarı kırmızılılar, farkı üçe çıkaracak golü kaydetmede başarılı olamadı. 78. Dakikada kaleyi cepheden gören noktada kazanılan serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan geçti. İnan barajın üstünden kaleye ayak içi ile kesme bir vuruş çıkardı. Topu son anda kaleci Karcemarskas kornere çeldi. Pozisyonun devamında ceza sahasına gönderilen ortada Eren Derdiyok kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



HAMZA HAMZAOĞLU TÜRK TELEKOM ARENA'DA

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu, Osmanlıspor'un başında Türk Telekom Arena'ya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte Cesare Prandelli'nin ardından 2014 yılında takımın başına getirilen ve yaklaşık 1 yıllık görev süresinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Hamzaoğlu, bu kez rakip olarak Türk Telekom Arena'ya geldi.

Maç öncesi Galatasaraylı oyunculardan Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Sneijder, Semih Kaya, Muslera ve Ahmet Çalık, Hamzaoğlu'nun yanına giderek selamlaşan isimler oldu. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süre Bursaspor'u çalıştıran Hamzaoğlu, son olarak da Osmanlıspor'un başına geçti.



TARAFTARIN İLGİSİ AZ

Galatasaray taraftarlarının, Osmanlıspor karşılaşmasına ilgilisi az oldu. Fenerbahçe ile yapılan derbi maçtaki disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 1 maç seyircisiz oynama cezası Kasımpaşa önünde çekilirken, bu maçın ardından da tribünler boş kaldı.



TUDOR'DAN İKİ DEĞİŞİKLİLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ligde bundan önce oynadıkları Gaziantepspor maçının ilk 11'inde bulunan isimlerden Josue Pesqueira ile Lukas Podolski'yi yedek soyundururken, yerlerine Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok'a şans verdi.

Kasımpaşa maçında çift sarı karttan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen ve Gaziantepspor karşılaşmasında forma giyemeyen Tolga Ciğerci, bir maç aradan sonra yeniden kadroya dönmüş oldu. Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri süren Yasin Öztekin, Hakan Balta ve Luis Cavanda ise maç kadrosunda yer almadı.



SİNAN GÜMÜŞ YİNE İLK 11'DE

Maçlarda fazla şans bulamayan ve lig sonunda takımdan ayrılabileceği ileri sürülen Sinan Gümüş, Gaziantepspor karşılaşmasında olduğu gibi Osmanlıspor mücadelesine de ilk 11'de başladı. Ligde bu haftaya kadar geçen süreçte 15 maçta görev yapan Sinan, 4 kez ilk 11'de yer bulmuştu.



SEMİH KAYA 200. RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaraylı oyuncu Semih Kaya, Osmanlıspor karşısında Galatasaray kariyerindeki 200. resmi maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Galatasaray formasıyla bugüne kadar 144 Süper Lig, 26 Türkiye Kupası, 26 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 3 TFF Süper Kupa müsabakasında forma giymişti.