 Galatasaray'da sakatlık şoku – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Galatasaray'da sakatlık şoku

    Galatasaray'da sakatlık şoku

    Galatasaray'ın Türk asıllı yıldızı Osmanlıspor ile oynanan maçın 57. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

    Rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Eren sol omzundan sakatlandı ve yerini Lukas Podolski'ye bıraktı.

    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:20
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