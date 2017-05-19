Galatasaray'da sakatlık şoku
Galatasaray'ın Türk asıllı yıldızı Eren Derdiyok Osmanlıspor ile oynanan maçın 57. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Eren sol omzundan sakatlandı ve yerini Lukas Podolski'ye bıraktı.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:20
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Esteban sezon sonu
Toplam 3
Yorum
Edimen Onur da estaban da istikrarsız,direkt oynayacak üst düzey bir yabancı kaleci alalım.yedek olarak da istikrarlı bir yerli kaleci yeterli olur
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İlk finalist Olimpiakos
Toplam 2
Yorum
galasaray ohaa iste türk yunan finali....insallah!!
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20.00 | Galatasaray - Osmanlıspor
Toplam 5
Yorum
Maho Sinan süper ya
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