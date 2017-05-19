 Galatasaray PFDK’yı geçti – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Galatasaray PFDK’yı geçti

    Galatasaray PFDK’yı geçti

    Sarı-kırmızılı ekipte, muhaliflere ceza yağmaya devam ediyor

    Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimini eleştirenler ceza almaya devam ediyor. Disiplin Kurulu önceki gün 4 Genel Kurul Üyesi'nin ifadelerini alırken bu kişilerle ilgili karar da çıktı. 'Galatasaray Başkanı'nı küçük düşürücü söylemlerde bulundukları' gerekçesi ile Tunç Üner'e 1 yıl, Yasin Çakmak'a 6, Begüm Özkan ve Serhat Özalemdar'a ise 3'er ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

    Dedehayır da nasibini aldı
    Kısa bir süre önce Galatasaray Başkanı Özbek'in aleyhinde sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı Genel Kurul Üyesi Ahmet Dedehayır'a da 6 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:57
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