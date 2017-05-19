Eyvah Arena!
Karşılaşma; Fenerbahçe’nin önüne geçmek ve ligi 3. sırada bitirmek açısından büyük önem taşırken Cimbom’un evindeki son 2 maçını kaybetmesi taraftarlarını endişelendiriyor
RAKİP OLACAK
Galatasaray'ın eski hocası Hamza Hamzaoğlu'nun başında bulunduğu Osmanlıspor'un düşük performansını avantaja çevirmeyi planlayan Cimbom, lig üçüncülüğü için Fenerbahçe ile arasındaki 2 puanlık farkı da kapatma peşinde... Ancak Cimbom'un evindeki son 2 maçta Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya mağlup olması taraftarlarını korkutuyor. Ayrıca ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma da 2-2 sona ermişti.
5 OYUNCU SINIRDA
Galatasaray'da 5 oyuncu, Osmanlıspor karşısına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Sarıkırmızılı futbolculardan Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel De Jong ve Eren Derdiyok, Osmanlıspor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 33. haftadaki Alanyaspor müsabakasında yer alamayacak.
YASİN BUGÜN DE YOK
Osmanlı maçı öncesi sarıkırmızılı ekipte 3 oyuncunun sakatlığı sürüyor. Galatasaraylı oyuncular Yasin, Hakan ve Cavanda, tedavilerinin devam etmesi nedeniyle Osmanlı karşısında forma giyemeyecek.
45 BİN TL ÖDEYECEK
Cimbom'a, Gaziantep maçından da ceza geldi. PFDK, sarı-kırmızılı taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45 bin TL para cezası kesilmesine ve A, B bloklara giriş yapan seyircilerin kartlarının bloke edilmesine karar verdi.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:56
-
Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
-
Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
-
Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
Eyvah Arena! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.