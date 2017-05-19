Eyvah Arena!

Karşılaşma; Fenerbahçe’nin önüne geçmek ve ligi 3. sırada bitirmek açısından büyük önem taşırken Cimbom’un evindeki son 2 maçını kaybetmesi taraftarlarını endişelendiriyor

Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken Galatasaray, bugün sahasında Osmanlıspor'u ağırlayacak. Türk Telekom Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve Ali Palabıyık yönetecek. Bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkati çeken ve geride kalan hafta Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral bulan sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor önünde galibiyete ulaşmanın planlarını yapıyor. BUGÜN



RAKİP OLACAK

Galatasaray'ın eski hocası Hamza Hamzaoğlu'nun başında bulunduğu Osmanlıspor'un düşük performansını avantaja çevirmeyi planlayan Cimbom, lig üçüncülüğü için Fenerbahçe ile arasındaki 2 puanlık farkı da kapatma peşinde... Ancak Cimbom'un evindeki son 2 maçta Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya mağlup olması taraftarlarını korkutuyor. Ayrıca ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma da 2-2 sona ermişti.



5 OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da 5 oyuncu, Osmanlıspor karşısına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Sarıkırmızılı futbolculardan Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel De Jong ve Eren Derdiyok, Osmanlıspor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 33. haftadaki Alanyaspor müsabakasında yer alamayacak.



YASİN BUGÜN DE YOK

Osmanlı maçı öncesi sarıkırmızılı ekipte 3 oyuncunun sakatlığı sürüyor. Galatasaraylı oyuncular Yasin, Hakan ve Cavanda, tedavilerinin devam etmesi nedeniyle Osmanlı karşısında forma giyemeyecek.



45 BİN TL ÖDEYECEK

Cimbom'a, Gaziantep maçından da ceza geldi. PFDK, sarı-kırmızılı taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45 bin TL para cezası kesilmesine ve A, B bloklara giriş yapan seyircilerin kartlarının bloke edilmesine karar verdi.