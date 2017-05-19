Çin'e gitmekten vazgeçti
UEFA Kupası kutlamaları için Florya’ya gelen Ujfalusi, “Çin defteri kapandı. Kulübünü ikna edebilirseniz, Wilfried, G.Saray’da forma giymek istiyor” dedi. Bu gelişme üzerine Ergün’ü arayan Başkan Özbek hemen Bony için M. City’yle temas kurulmasını istedi.
ÇALIŞMALAR BAŞLASIN
Bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve daha sonra da sportif direktörlük görevinde bulunan Tomas Ujfalusi, "Wilfried Bony, Çin'e gitmek istemiyor. Manchester City'yi ikna edebilirsiniz, Galatasaray'da oynamaya hazır" diye konuştu. Özbek'in aldığı bu müjde üzerine Ergün'ü arayarak Bony'nin kulübüyle temas kurmasını istediği bildirildi. Galatasaray'ın iki yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki forveti öncelikle kiralamak istediği belirtildi.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:59
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
Çin'e gitmekten vazgeçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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