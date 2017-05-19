 Çin'e gitmekten vazgeçti – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Çin'e gitmekten vazgeçti

    Çin'e gitmekten vazgeçti

    UEFA Kupası kutlamaları için Florya’ya gelen Ujfalusi, “Çin defteri kapandı. Kulübünü ikna edebilirseniz, Wilfried, G.Saray’da forma giymek istiyor” dedi. Bu gelişme üzerine Ergün’ü arayan Başkan Özbek hemen Bony için M. City’yle temas kurulmasını istedi.

    Son dönemde Bafetimbi Gomis üzerinde yoğunlaşan ancak Fransız oyuncunun maliyeti nedeniyle işi ağırdan alan Galatasaray'da Stoke City'de kiralık forma giyen Wilfried Bony defteri yeniden açıldı. Transfer çalışmalarının yön değiştirmesinde 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası kutlamaları için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen Tomas Ujfalusi etkili oldu. Fildişi Sahilli golcünün transferinde aracı olan Çek isim, yakın dostu olan menajer Dalibor Lacina'yı Cenk Ergün'le görüştürmüştü. O gün ortaya çıkan rakamlar sonrasında Galatasaray, Bony konusunda geri adım atarken, Ujfalusi Başkan Dursun Özbek'le yaptığı özel görüşmede müjdeyi verdi.

    ÇALIŞMALAR BAŞLASIN
    Bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve daha sonra da sportif direktörlük görevinde bulunan Tomas Ujfalusi, ", Çin'e gitmek istemiyor. Manchester City'yi ikna edebilirsiniz, Galatasaray'da oynamaya hazır" diye konuştu. Özbek'in aldığı bu müjde üzerine Ergün'ü arayarak Bony'nin kulübüyle temas kurmasını istediği bildirildi. Galatasaray'ın iki yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki forveti öncelikle kiralamak istediği belirtildi.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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